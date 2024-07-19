Строки ремонтів на АЕС намагаються максимально скоротити - Галущенко

Енергетики намагаються максимально скоротити строки ремонтів енергоблоків атомних електростанцій, де це дозволяють питання ядерної безпеки.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр повідомив, що ремонтна кампанія на атомній генерації спланована так, щоб АЕС на підконтрольній уряду території працювали усіма блоками упродовж осінньо-зимового періоду.

"Сьогодні з врахуванням тої складної ситуації, яка є через постійні обстріли, через аномальні погодні умови, ми намагаємося максимально скоротити строки, щоб скоріше перезавантажити паливо і пустити в роботу блоки там, де це можливо, основне – без загрози для ядерної та радіаційної безпеки", - сказав Галущенко.

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Він наголосив, що вихід з ремонту додаткового енергоблока АЕС відчутно змінює ситуацію в енергосистемі, адже більшість блоків мають потужність 1 ГВт. А у пікові години споживання дефіцит складав до 3 ГВт.

Нагадаємо:

Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив, що найближчим часом ситуація в енергосистемі поліпшиться.

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Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

Економічна правда.