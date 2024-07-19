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Гривна падает: официальный курс доллара в очередной раз обновил исторический максимум

Пятница, 19 июля 2024, 17:06 - Артур Крыжный

Доллар продолжил серию ценовых рекордов, подорожав до нового максимума в 41,49 гривны.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 22 июля.

Официальные курсы установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,49 грн (это новый максимум);
  • 1 евро - 45,18 грн.

Ранее, евро официально пересек отметку в 45 гривен. А доллар снова обновил исторический максимум.

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Напомним:

Темп ослабления гривны в течение последних недель может создать риски для валютного рынка и ценовой стабильности и Нацбанк готов принять меры для обеспечения устойчивости.

Экономическая правда.

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