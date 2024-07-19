Гривна падает: официальный курс доллара в очередной раз обновил исторический максимум
Пятница, 19 июля 2024, 17:06 -
Доллар продолжил серию ценовых рекордов, подорожав до нового максимума в 41,49 гривны.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на понедельник 22 июля.
Официальные курсы установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,49 грн (это новый максимум);
- 1 евро - 45,18 грн.
Ранее, евро официально пересек отметку в 45 гривен. А доллар снова обновил исторический максимум.
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Напомним:
Темп ослабления гривны в течение последних недель может создать риски для валютного рынка и ценовой стабильности и Нацбанк готов принять меры для обеспечения устойчивости.
Экономическая правда.
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