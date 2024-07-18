Нацбанк готовий вжити заходи у відповідь останніх послаблень гривні

Темп послаблення гривні протягом останніх тижнів може створити ризики для валютного ринку та цінової стабільності й Нацбанк готовий вжити заходи для забезпечення стійкості.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Тому Національний банк готовий вжити належних заходів для забезпечення стійкості валютного ринку, необхідних для подальшого забезпечення цінової стабільності", - заявив НБУ.

У центробанку вказали, що досі курсова динаміка, попри певне послаблення гривні, узгоджувалася з метою НБУ забезпечити помірну інфляцію, що підтверджує її наближення до цільового рівня 5% у червні.

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Поточне послаблення курсу гривні на валютному ринку регулятор пов'язує з розширенням чистого попиту протягом останніх двох місяців під впливом збільшення бюджетних видатків, значна частина яких матеріалізується в попит на валюту, травневої валютної лібералізації, а також тимчасового зменшення пропозиції валюти аграрним сектором.

Останній фактор у НБУ пояснюють вичерпанням торішнього врожаю та "ефектами від окремих рішень з царини регулювання граничних строків розрахунків за операціями з експорту деяких видів аграрної продукції".

Нацбанк зазначив, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку.

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"Незабаром почне надходити валюта від продажу нового врожаю, а функціонування морського коридору створює можливості для активного експорту та інших товарних груп. становить $24 млрд", – повідомив НБУ.

Зокрема, вже цього місяця центральний банк України очікує на надходження $3,9 млрд від США.

"Відповідно, міжнародні резерви знову перевищать рівень $40 млрд", – зазначається у відповіді на запит агентства.

Нагадаємо:

Середній курс долара до гривні у четвер 18 липня у банках України зріс на 20 копійок, до 41,8 грн за долар, євро зріс на 25 копійок - до 45,75 гривні.

Раніше, НБУ оновив офіційний курс валют на четвер до історичних максимумів: долар подорожчав до нового максимуму у 41,46 гривні, а курс євро вперше перевищив 45 гривень.

Економічна правда.