Euroclear переведет 1,55 млрд евро доходов от замороженных росактивов в фонд для Украины

Международный депозитарий Euroclear в июле 2024 года сделает первый взнос в размере примерно 1,55 млрд евро в европейский фонд для Украины.

Об этом сообщается в отчете компании, передает "Интерфакс-Украина".

Euroclear по итогам первого полугодия 2024 года получил 3,4 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов.

В 2023 году эти доходы составили около 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

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Совокупный процентный доход Euroclear в январе-июне этого года составил 4 млрд евро.

Также компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в январе-июне, в размере 836 млн евро.

Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за первое полугодие составила 760 млн евро.

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Как пишет отмечает агентство, баланс Euroclear на конец июня 2024 года составлял 207 млрд евро, из которых 173 млрд евро приходятся на российские активы, находящиеся под санкциями.

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Напомним:

Украина до сих пор претендует на конфискацию всех замороженных российских активов и 50 миллиардов долларов - это только первый шаг.

Экономическая правда