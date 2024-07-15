Україна прагне конфіскації заморожених активів РФ: 50 мільярдів доларів – лише початок

пресслужба Кабміну

Україна досі претендує на конфіскацію всіх заморожених російських активів і 50 мільярдів доларів – це лише перший крок.

Про це повідомляє пресслужба Урядового порталу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з виконавчим директором Світового банку Юджином Руггенатом заявив, що Україна не відмовилася від претензій на всі заморожені російські активи.

"Цінуємо фінансову допомогу наших партнерів, зокрема США, ЄС та МВФ. Цей рік проходимо впевнено. Працюємо, щоб наступний рік був так само прогнозованим і стабільним", – сказав Шмигаль.

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Україна розраховує, що пройти 2025 рік вдасться завдяки використанню заморожених на Заході російських суверенних активів. Країни Великої сімки погодили план, який дозволить Україні отримати 50 млрд дол від майбутніх доходів, які принесуть ці активи.

"Це лише перший крок. Наша мета — конфіскація всіх заморожених активів РФ", – додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

Саудівська Аравія натякнула, що може продати європейські боргові зобов'язання, якщо країни-члени G7 вирішать конфіскувати майже 300 млрд дол заморожених активів РФ.

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн дол російського олігарха.