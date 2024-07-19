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Житомирская область игнорировала команды "Укрэнерго" и не выключала свет

Пятница, 19 июля 2024, 13:54 - Артур Крыжный

В Житомирской области диспетчеры часто игнорировали команды "Укрэнерго" и не выключали свет потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергонадзора.

"Относительно ситуации в Житомирской области, зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении графиков отключений (ГПВ). Дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей заведенных в ГПВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдельных населенных пунктах необходимые отключения начинались только после прибытия на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора.

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В отдельных случаях, в оперативные журналы дежурных подстанций вносятся данные, не соответствующие действительности.

"Также на официальном сайте облэнерго постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди графиков отключений, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам", - добавили в Госэнергонадзоре.

Отмечается, что это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении графиков света.

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Напомним:

Ряд операторов системы распределения (облэнерго) сообщили об отмене графиков почасовых отключений до 15:00.

Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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