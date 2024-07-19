Низка обленерго скасували графіки світла до 15:00 п'ятниці

Низка операторів системи розподілу (обленерго) повідомила про скасування графіків погодинних відключень до 15:00.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Таке повідомлення розмістили "Закарпаттяобленерго" та "Миколаївобленерго" у своїх соцмережах.

"Отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про скасування застосування графіків погодинних відключень з 10:50 до 15:00 сьогодні", - пише "Закарпаттяобленерго".

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"Так чекали можливості це написати... І хоча йдеться лише про незначний проміжок часу - сьогодні до 15:00, але графік скасовується. До 15:00 по ГПО відключень не буде", - зазначає Миколаївобленерго".

"Львівобленерго" скасувало графіки повністю.

Нагадаємо:

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У п'ятницю 19 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економічна правда.