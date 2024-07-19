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У серпні очікується більше генерації, ніж у липні - Кудрицький

П'ятниця, 19 липня 2024, 09:07 - Віктор Волокіта
 

Згідно з графіком ремонту енергоблоків та електростанцій, у серпні очікується більше генерації, ніж у липні.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Суспільному.

"Перше що маємо зробити — винести за дужки обстріли. Друге — ми бачимо графік виходу з ремонтів енергоблоків, різних видів електростанцій", - розповів Кудрицький. 

Також, за його словами, велику роль грає спека і те, чи буде вона спадати. 

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"Адже це впливає, як на наше споживання, так і на імпорт з Європи, бо там зараз також є проблеми з нестачею електроенергії. Наприклад, пару тижнів тому стався блекаут в чотирьох балканських країнах", - наголосив голова правління "Укренерго". 

Якщо спека впаде в Україні й в Європі, це дасть можливість залучати більше електроенергії з європейського напрямку, додав він.

Відповідаючи на питання, чи можна розраховувати на припинення вимкнень світла, раніше, ніж у вересні, Кудрицький зазначив, що є різні сценарії. 

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"Ми працюємо, відштовхуючись від найгірших. Якщо спека схлине, а інтенсивних і успішних для росіян обстрілів не буде, зменшення тривалості відключень буде більш помітним. Але загалом тренд буде на покращення", - повідомив голова правління компанії.

За його словами, погода змінює споживання на 15-20%. І для енергосистеми, різниця в 15% між одним днем і іншим — дуже велика.

Нагадаємо:

Зниження навантаження на енергосистему і, відповідно, стабілізація її роботи очікуються найближчим часом, коли спаде спека.

"Енергоатом" достроково підключив до енергомережі України черговий енергоблок потужністю 1000 МВт – після перевантаження ядерного палива і планового ремонту обладнання. 

Економічна правда

Укренерго електроенергія енергетика населення
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