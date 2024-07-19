МВФ меняет постоянного представителя в Украине

Международный валютный фонд назначил итальянку Присциллу Тоффано (Priscilla Toffano) постоянным представителем в Украине.

Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"С 1 августа этого года она заменит на этой должности Ваграма Степаняна, который после трех лет пребывания на этой должности возвращается в центральный офис МВФ", - отмечается в релизе.

Уточняется, что Тоффано работает в МВФ с 2013 года.

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"Смена постоянных представителей является устоявшейся практикой в МВФ для обеспечения ротации своих сотрудников", - отметил Фонд.

Как передает "Интерфакс-Украина", согласно данным в LinkedIn, с сентября 2013 до мая 2023 года Тофано работала в МВФ экономистом, после чего была повышена до старшего экономиста. Также была стажером-докторантом (PhD Intern) в 2011-2012 годах в Европейском центральном банке и Банке Англии, а в 2017-2019 годах - приглашенным научным сотрудником Лондонской школы экономики (LSE).

Напомним:

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После получения пятого транша от Международного валютного фонда размером 2,2 млрд долл, долг Украины перед МВФ вырос до 13,85 млрд долл.

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF Украины обновил базовый сценарий по Украине на 2024 год. Если ранее Фонд прогнозировал рост ВВП на 3-4%, то теперь этот показатель уменьшен до 2,5-3,5%.

Экономическая правда