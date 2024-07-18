За три дня на АЭС сгорели три трансформатора: эксперт объяснил ухудшение ситуации со светом

На Южноукраинской АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.

Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары, физически сгорело два трансформатора тока. Это привело, по словам людей на месте, к отключению от сети одного из реакторов", - рассказал он.

Эта авария привела к отключению высоковольтных линий в сети "Укрэнерго".

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"Из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по перечню - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества", - пояснил Харченко.

В четверг, по его данным, сгорел по тем же причинам еще один трансформатор на той же Южноукраинской АЭС.

Напомним:

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Из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.

Ранее, на одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики тогда увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.

Экономическая правда.