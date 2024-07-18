На Днепропетровщине экстренные отключения: графики могут не действовать
Четверг, 18 июля 2024, 14:52 -
Энергетики ввели экстренные отключения в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Укрэнерго" вводит экстренные отключения в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать.
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Напомним:
Из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.
Энергокомпания ДТЭК вводит с 24 июня новые графики отключений для Днепропетровской области, которые помогут лучше проходить пики нагрузки.
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Экономическая правда.
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