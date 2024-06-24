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ДТЕК вводить нові графіки відключень для Дніпропетровщини

Понеділок, 24 червня 2024, 17:04 - Артур Крижний

Енергокомпанія ДТЕК вводить у понеділок, 24 червня, з 19:00 нові графіки відключень для Дніпропетровської області, які допоможуть краще проходити піки навантаження.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Сьогодні з 19:00 для Дніпропетровської області запрацюють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони дозволять нам проходити піки навантажень більш прогнозовано", - йдеться у повідомленні.

Оновлені графіки можна подивитись у Telegram-боті або на сайті енергокомпанії.

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У нових графіках три категорії відключень:

  • Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
  • Світло-сіра зона – відключення світла можливі.
  • Біла зона – світло гарантовано є.

Нагадаємо:

За вказівкою НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області вводять екстрені відключення електроенергії.

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Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна Дніпро
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