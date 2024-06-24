ДТЕК вводить нові графіки відключень для Дніпропетровщини
Понеділок, 24 червня 2024, 17:04 -
Енергокомпанія ДТЕК вводить у понеділок, 24 червня, з 19:00 нові графіки відключень для Дніпропетровської області, які допоможуть краще проходити піки навантаження.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Сьогодні з 19:00 для Дніпропетровської області запрацюють нові графіки стабілізаційних відключень. Вони дозволять нам проходити піки навантажень більш прогнозовано", - йдеться у повідомленні.
Оновлені графіки можна подивитись у Telegram-боті або на сайті енергокомпанії.
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У нових графіках три категорії відключень:
- Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.
- Світло-сіра зона – відключення світла можливі.
- Біла зона – світло гарантовано є.
Нагадаємо:
За вказівкою НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області вводять екстрені відключення електроенергії.
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Економічна правда.
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