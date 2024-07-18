Украина не будет продлевать транзитное соглашение с "Газпромом" - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" не будет продлевать соглашение о транзите российского газа, сейчас идет поиск альтернативных решений для поддержания работы украинской газотранспортной системы.

Об этом в интервью изданию Liga.net заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

"Я могу четко вам сказать, что Нафтогаз не будет продлевать транзитное соглашение с компанией "Газпром". Переговоры мы не ведем и не планируем вести", - сказал Чернышов.

По его словам, транзитом через Украину сейчас проходит только 4% от всей потребности европейских стран в газе.

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"На самом деле мы ищем альтернативные решения. Например, на нас выходили бизнесы из Азербайджана. В частности, компания Socar. Но сейчас пока нет готового решения. И об этом рано говорить", - добавил Чернышов.

Напомним:

Украина ведет переговоры о поставках природного газа из Азербайджана в Европейский Союз, поскольку стремится сохранить свою роль транзитной страны.

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Договор на поставку российского газа в ЕС через Украину завершается, что вызывает дискуссии в Европе относительно возможного продолжения поставок или поиска альтернативы.

Экономическая правда.