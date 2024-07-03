Україна обговорює транзит азербайджанського газу до ЄС замість російського

Україна веде переговори про постачання природного газу з Азербайджану до Європейського Союзу, оскільки прагне зберегти свою роль транзитної країни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише агентство Bloomberg.

Угода про заміну російського газу азербайджанськими поставками є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються, сказав Зеленський. "Цим зараз займаються урядовці".

Європа намагається відвикнути від російського газу після вторгнення Москви, але деякі європейські країни продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Термін дії угоди про транзит закінчується наприкінці 2024 року, а оскільки війна все ще триває, багато спостерігачів ринку очікують, що газові потоки припиняться.

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"Зараз розглядаються альтернативні кроки щодо того, як ми можемо використовувати трубопровід з іншим постачальником газу, іншою країною. Переговори ведуться", - сказав Зеленський. "Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони заробляли тут гроші".

Європейські базові ціни на газ знизилися після заяви президента, продовживши денні втрати нижче 33 євро за мегават-годину.

Чинна угода між українською державною енергетичною компанією НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" була підписана у 2019 році. Минулого місяця агентство Bloomberg News вперше повідомило про те, що європейські чиновники ведуть переговори щодо продовження постачання газу через Україну.

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Нагадаємо:

Договір на постачання російського газу до ЄС через Україну завершується, що викликає дискусії в Європі щодо можливого продовження постачання або пошуку альтернативи.

Термін дії угоди про транзит російського газу до ЄС спливає наприкінці цього року і представники європейського уряду ведуть переговори з Україною щодо подачі газу наступного року. Один із варіантів — закачувати газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи.

Економічна правда.