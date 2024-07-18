Купить билеты на поезд стало труднее: в "Укрзализныце" объяснили причину

Пассажиры "Укрзализныци" жалуются, что купить билеты на маршруты по популярным направлениям стало гораздо труднее. В УЗ говорят, что причина тому – высокий спрос в пиковый сезон.

Об этом рассказали в "Укрзализныце" в комментарии ЭП.

"Сейчас "Укрзализныця", как и каждый год, проходит пиковый сезон летних пассажирских перевозок. Рекордная нагрузка, правда, имеет и обратную сторону: онлайн-сервисы "Укрзализныци" "подвисают" в пиковые часы, ведь включены дополнительные алгоритмы безопасности", – пояснили в пресс-службе перевозчика.

Там также объяснили, что высокий спрос особенно чувствуется утром, когда открывают продажи билетов на новый день. К примеру, в 8 утра "Укрзализныця" имеет 600+ запросов в секунду по поиску билетов и до 10 тысяч активных сессий. Более того, за последнюю неделю продажа билетов через приложение и новый сайт достигла отметки в 48%.

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"Такой спрос усложняет приобретение билетов, поэтому мы, чтобы стабилизировать наши внутренние системы, изменили правила выхода в продажу билетов на международные рейсы – это позволило нам развести нагрузку на систему и упростить доступ к билетам", – пояснили в УЗ.

С 4 июля онлайн-продажи стартуют следующим образом:

польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) – старт продаж в 09:00, глубина – 20 суток до даты отправления;

словацкое и австрийское направления – в 08:00, глубина 20 суток;

молдавское направление – в 08:00, глубина 30 дней.

Ранее онлайн-продажи и на международные, и на внутренние рейсы начинались в 8 утра.

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Все продажи стартуют одновременно на сайте "Укрзализныци" и в приложении. Кроме того, УЗ перевела продажу билетов на международные рейсы на новый сайт, поэтому на старом сайте они стали недоступными.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский рассказывал, что во время летних каникул особенно популярными становятся групповые перевозки детей. Следовательно, другие пассажиры могут просто не успеть выкупить билеты, если не делать это заранее.

Он отметил, что только за июнь УЗ перевезла уже более 100 тыс детей. Преимущественно это дети с прифронтовых территорий, которые едут в лагеря, например, в Карпаты. 100 тыс пассажиров – это примерно 2 тыс плацкартных вагонов, уточнил Перцовский.

"Мы все равно рады такой готовности путешествовать, ведь ежедневно выкупается более 100 тысяч билетов – высокий спрос и стабильное предложение, конечно, толкают пассажиров к более ранней планировке поездок, ведь день в день билетов на популярные направления практически не остается. Это справедливо для всех направлений – как внутренних, так и международных", – отметили в "Укрзализныце".

Напомним:

С 8 июля военнослужащие могут бронировать билеты для срочных поездок от 5 суток до отправления до непосредственно дня отправления.

Кроме этого, "Укрзализныця" расширяет перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис, что позволит гарантированно покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из или в прифронтовые регионы.