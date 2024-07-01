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В "Укрзализныце" рекорд: за сутки перевезли наибольшее количество пассажиров

Понедельник, 1 июля 2024, 19:52 - Артур Крыжный

"Укрзализныця" в течение июня перевезла 2,5 миллиона пассажиров - на 18% больше, чем в прошлом году за этот же период, а также установили рекорд перевозки пассажиров за одни сутки.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, 30 июня железнодорожники установили рекорд - перевезли 100 тысяч пассажиров за сутки. Это наибольшее количество с начала полномасштабного вторжения, не считая период массовой эвакуации.

Кроме того, рекордными являются результаты и по международному сообщению. В прошлом месяце такими маршрутами путешествовали почти 210 тысяч пассажиров, что на 29% больше показателя июня 2023 года.

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Самым популярным поездом в июне стал №128 Запорожье - Львов. Им за месяц проехали 65 426 пассажиров. А вот наибольшим спросом традиционно пользовались такие сообщения:

  • Киев - Львов и Львов - Киев;
  • Харьков - Киев;
  • Днепр - Киев.

Напомним:

АО "Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезла более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.

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Экономическая правда.

Укрзализныця транспорт логистика
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