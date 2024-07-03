"Укрзализныця" изменит правила продажи билетов на международные поезда
Среда, 3 июля 2024, 19:27 -
"Укрзализныця" изменит время открытия онлайн-продаж билетов на международные поезда, чтобы уменьшить нагрузку на свое мобильное приложение.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Уже завтра продажи будут стартовать следующим образом:
- Польское направление (Перемышль, Дорохуск, Хелм, Варшава) - старт продаж в 09:00, глубина - 20 суток до даты отправления;
- Словацкое и австрийское направления - в 08:00, глубина 20 суток;
- Молдавское направление - в 08:00, глубина 30 суток.
Все продажи стартуют одновременно на сайте Укрзализныци и в приложении. Открытие продаж на все внутренние рейсы останется в 08:00.
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"Эти изменения помогут снизить пиковые нагрузки на наши системы - и соответственно сделают пользование вашим любимым приложением еще удобнее и быстрее", - добавили в компании.
Напомним:
"Укрзализныця" инвестирует €215 млн в газовые электростанции общей мощностью 250 МВт.
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Экономическая правда.
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