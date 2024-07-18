Российский КамАЗ не выдерживает конкуренции китайцев: прибыль упала в 20 раз

Главный российский производитель грузовиков - КамАЗ столкнулся с обвальным падением прибыли на фоне прихода на российский рынок конкурентов из Китая.

Об этом сообщает The Moskow Times.

Отмечается, что чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии упала в 20,3 раза, до 641,1 млн руб.

Также в сообщении добавляют, что одновременно с этим выручка производителя снизилась на 14,9%, до 156,3 млрд руб.

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В компании утверждают, что низкие показатели, по сравнению с высокой базой 2023 года, когда наблюдался ажиотажный спрос. Также на финансовом состоянии компании сказался высокий уровень ставки Центробанка.

В 2023 году рынок грузовиков (свыше 3,5 тонны) РФ вырос на 71%, до 143,7 тыс штук.

КамАЗ сократил продажи в первом полугодии 2024 года на 30%. Возможности КамАЗа увеличить поставки техники на рынок ограничивает прежде всего зависимость от заказов со стороны государства.

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Из-за необходимости поставлять технику на фронт в Украине доля компании на рынке РФ сократилась с 36% в 2022-м до 20% в 2023 году.

Сообщается, что на этом фоне российский рынок грузовых автомобилей стали завоевывать китайские компании.

Коммерческие заказчики выбирают "китайцев", поскольку они заметно дешевле КамАЗа. Кроме того, "китайцы" являются более легкими в управлении копиями привычных европейских автомобилей, в отличие от КамАЗа, к которому требуется особый подход.

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Напомним:

Российский "АвтоВАЗ" начал переговоры с китайским производителем "Haval" о поставках двигателей.

Прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.