Прямые платежи в юанях почти невозможны: у бизнеса из РФ сложности с платежами из Китая

Прямые платежи в юанях все чаще замораживаются или задерживаются после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после последнего раунда санкций США стало очень сложно или даже невозможно осуществлять прямые платежи из Китая в Россию, даже при условии использования юаней, заявили топ-менеджеры трех экспортеров сырьевых товаров.

По словам представителя российской сельскохозяйственной торговой компании, в этом месяце у некоторых китайских покупателей российской агропродукции также возникли проблемы с платежами.

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Сообщается, что Китай стал основным торговым партнером России после вторжения в Украину и последующих масштабных санкций, введенных США и Европейским союзом против Москвы.

Проблема затрагивает не только такие товары, как металлы и агропродукцию, но и другие отрасли. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком страны, может остановиться из-за сбоев в расчетах.

Сейчас на юань приходится около 40% экспортных и импортных платежей России и более половины стоимости на российском валютном рынке.

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Хотя Китай не присоединился к Западу во введении санкций против России, платежи между двумя странами сталкиваются с препятствиями с декабря, когда США пригрозили ввести вторичные санкции в отношении банков, которые способствуют торговле с российским ВПК.

Те, у кого возникают проблемы, чаще всего могут найти альтернативные способы оплаты, в том числе используя криптовалюты или проводя транзакции через бывшие советские республики, такие как Казахстан или Узбекистан, хотя это и влечет дополнительные расходы.

Напомним:

Шанхайская дочка ВТБ и мелкие приграничные китайские банки, через которые Россия и Китай собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.

Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.