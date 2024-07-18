Украина начала второй раунд переговоров с держателями долговых облигаций

После первого раунда, когда не было достигнуто соглашение, Украина проведет вторые переговоры по реструктуризации долга на 20 млрд долл.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что группа держателей украинских облигаций подписала соглашения о неразглашении, чтобы начать второй раунд официальных переговоров с правительством о реструктуризации долга на сумму более 20 млрд долл.

Переговоры начались на этой неделе накануне окончания 1 августа моратория на выплаты по украинскому долгу.

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Первый раунд ограниченных переговоров в июне завершился без заключения соглашения.

Ограниченные переговоры - это те на которые распространяются требования о неразглашении, допускающие обмен непубличной информацией, а также временные ограничения на торговлю, поскольку обсуждаемые темы могут быть чувствительными для рынка.

Министерство финансов Украины отказалось от комментариев. Представитель комитета держателей облигаций также отказался от комментариев.

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Выплата по одному из выпусков облигаций должна произойти 1 августа и правительство может ее оттянуть максимум до 10.

Также сегодня, 18 июля, Верховная Рада разрешила правительству не платить, фактически введя мораторий на выплаты до завершения переговоров о реструктуризации.

Напомним:

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендует парламенту предоставить право правительству приостановить выплаты по внешнему государственному долгу до завершения переговоров о реструктуризации.

Британская неправительственная организация Debt Justice призывает новое правительство страны защитить Украину от возможных судебных исков кредиторов, если стране не удастся достичь соглашения по реструктуризации долга.