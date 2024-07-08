Британські активісти закликають захистити Україну від кредиторів

Британська неурядова організація Debt Justice закликає новий уряд країни захистити Україну від можливих судових позовів кредиторів, якщо країні не вдасться досягнути угоди щодо реструктуризації боргу.

Про це повідомляє Голос Америки, посилаючись на The Guardian.

ЗМІ пишуть, що українські облігації випущено за законами Британії, тому уряд може закріпити в законі, що кредитори не можуть подавати до суду на Україну поки триває війна, кажуть активісти.

Йдеться про держоблігації, якими володіють приватні кредитори на суму 20 мільярдів доларів. Після початку повномасштабної війни, Україна, за домовленістю з кредиторами, припинила виплати за цими облігаціями, однак мораторій спливає 1 серпня.

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Наразі тривають переговори про реструктуризацію боргу на нових умовах, які передбачать списання його частини.

Британські активісти вважають умови, запропоновані урядом, такими, що відповідають ринковим реаліям.

Гейді Чоу з Debt Justice назвала кредиторів України "безсоромними" і звинуватила їх у "намаганні вичавити кожну унцію доходу з України" в той час, коли "Україна бореться із вторгненням".

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Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна домовиться з кредиторами.

Нагадаємо:

Україна має менше місяця, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту.

Україна повідомила інвесторам, що сподівається реструктуризувати борг в умовах війни до закінчення мораторію на виплати до 1 серпня.

Економічна правда







