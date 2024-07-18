В 2024 году украинцы купили вдвое больше подержанных авто из США
По сравнению с первой половиной 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".
Отмечается, что за полгода в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. подержанных легковушек из Соединенных Штатов.
В сообщении говорится, что 19% подержанных авто, которые с января по июнь перешли на украинские номера были из США.
- Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями.
- Более трети (34%) - электромобили.
- Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.
- Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model 3 - 2330 ед;
- Tesla Model Y - 1770 ед;
- Ford Escape - 1437 ед;
- Jeep Cherokee - 1346 ед;
- Volkswagen Passat - 1271 ед.
Сообщается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году - 6 лет.
Напомним:
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV).
В июне 2024 года украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто.