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В 2024 году украинцы купили вдвое больше подержанных авто из США

Четверг, 18 июля 2024, 11:36 - Алексей Артемчук

По сравнению с первой половиной 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Отмечается, что за полгода в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. подержанных легковушек из Соединенных Штатов.

В сообщении говорится, что 19% подержанных авто, которые с января по июнь перешли на украинские номера были из США.

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  • Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями.
  • Более трети (34%) - электромобили.
  • Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.
  • Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

 В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model 3 - 2330 ед;
  2. Tesla Model Y - 1770 ед;
  3. Ford Escape - 1437 ед;
  4. Jeep Cherokee - 1346 ед;
  5. Volkswagen Passat - 1271 ед.

Сообщается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году - 6 лет.

Напомним:

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В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В июне 2024 года украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто.

авто автомобили США
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