В 2024 году украинцы купили вдвое больше подержанных авто из США

По сравнению с первой половиной 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился вдвое.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопром".

Отмечается, что за полгода в Украине было зарегистрировано 21,2 тыс. подержанных легковушек из Соединенных Штатов.

В сообщении говорится, что 19% подержанных авто, которые с января по июнь перешли на украинские номера были из США.

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Наибольшая доля из этого количества (47%) - машины с бензиновыми двигателями.

Более трети (34%) - электромобили.

Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.

Остальные этого сегмента авторынка охватили дизельные авто.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model 3 - 2330 ед; Tesla Model Y - 1770 ед; Ford Escape - 1437 ед; Jeep Cherokee - 1346 ед; Volkswagen Passat - 1271 ед.

Сообщается, что средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в этом году - 6 лет.

Напомним:

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В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В июне 2024 года украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто.