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За пів року в Україні попит на електромобілі зріс майже вдвічі: що обирали

Вівторок, 16 липня 2024, 13:20 - Віктор Волокіта

У першому  півріччі 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це повідомляє "Укравтопром". 

Як йдеться в повідомленні, це на 94% більше, ніж торік.

Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували: 

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  1. Львівська область – 3392 од. (90% вживані);
  2. місто Київ – 3171од. (63% вживані);
  3. Дніпропетровська обл. – 1926 од. (75% вживані);
  4. Київська обл. – 1767 од. (69% вживані);
  5. Одеська обл. – 1459 од (76% вживані).

"В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став VOLKSWAGEN ID.4", - йдеться в повідомленні. 

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • NISSAN Leaf – на Львівщині та в Одеській обл.
  • TESLA Model 3 – у столиці та на Київщині
  • TESLA Model Y – на Дніпропетровщині.

Нагадаємо:

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У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49% більше, ніж торік.

Економічна правда

авто електромобіль Україна
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