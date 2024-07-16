За пів року в Україні попит на електромобілі зріс майже вдвічі: що обирали
Вівторок, 16 липня 2024, 13:20 -
У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили понад 24,4 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це повідомляє "Укравтопром".
Як йдеться в повідомленні, це на 94% більше, ніж торік.
Найбільші показники з реєстрацій електромобілів продемонстрували:
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- Львівська область – 3392 од. (90% вживані);
- місто Київ – 3171од. (63% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 1926 од. (75% вживані);
- Київська обл. – 1767 од. (69% вживані);
- Одеська обл. – 1459 од (76% вживані).
"В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на всіх цих ринках став VOLKSWAGEN ID.4", - йдеться в повідомленні.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- NISSAN Leaf – на Львівщині та в Одеській обл.
- TESLA Model 3 – у столиці та на Київщині
- TESLA Model Y – на Дніпропетровщині.
Нагадаємо:
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У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 49% більше, ніж торік.
Економічна правда
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