Продажі легковиків в приватному та корпоративному секторах авторинку зменшились: що обирали

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У червні 2024 року український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Як йдеться в повідомленні, з цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.

У порівнянні з червнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному – на 11%.

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Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

TOYOTA RAV-4 - 337 од.;

HONDA M-NV - 136 од.;

RENAULT Duster - 111 од.;

MAZDA CX5 - 105 од.;

SUZUKI SX4 - 100 од.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

RENAULT Duster - 336 од.;

MITSUBISHI L200 - 109 од.;

TOYOTA RAV-4 - 87 од.;

TOYOTA Camry - 65 од.;

SKODA Octavia - 60 од.

Нагадаємо:

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У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

Економічна правда