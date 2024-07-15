Продажі легковиків в приватному та корпоративному секторах авторинку зменшились: що обирали
Понеділок, 15 липня 2024, 09:00 -
У червні 2024 року український автопарк поповнили близько 5,2 тис. нових легкових авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Як йдеться в повідомленні, з цієї кількості 66% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 34% придбали юрособи.
У порівнянні з червнем 2023р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку зменшились на 6%, а у корпоративному – на 11%.
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Купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:
- TOYOTA RAV-4 - 337 од.;
- HONDA M-NV - 136 од.;
- RENAULT Duster - 111 од.;
- MAZDA CX5 - 105 од.;
- SUZUKI SX4 - 100 од.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- RENAULT Duster - 336 од.;
- MITSUBISHI L200 - 109 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 87 од.;
- TOYOTA Camry - 65 од.;
- SKODA Octavia - 60 од.
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У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).
Економічна правда
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