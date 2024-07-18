Более 700 предприятий и организаций в Украине признали критически важными

Министерство экономики признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций.

Об этом сообщает заместитель министра экономики Виталий Киндратив, передает Forbes Ukraine.

Сейчас Единый перечень критически важных предприятий еще формируется и этот процесс курирует Минцифры, сказал Киндратив.

Предприятия, которые государство признало критически важными, могут забронировать работников от мобилизации.

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В сообщении уточняют, что статус критически важного предприятие получает на год.

Компании, которые еще не имеют статуса критически важных могут подать заявку в министерство на его получение.

Минэкономики проводит заседание соответствующей комиссии по определению критической важности каждую среду, на каждом рассматривается не менее 20 заявлений. Ответ относительно статуса компания получает в течение 10 дней.

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