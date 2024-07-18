На 2 энергообъектах произошли аварии: в 11 областях увеличили ограничения света

Из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному ранее расписанию: с 16:00 до 22:00 - четыре очереди, в остальные часы - три очереди.

Реклама:

Справка. Потребители каждой области, которые не относятся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди - ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Напомним:

В четверг 18 июля есть высокая вероятность применения отключений в светло-серых зонах графиков света в Киеве и еще 4 областях Украины.

Реклама:

В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Экономика правда.