Нацбанк готов принять меры в ответ на последние ослабления гривны

Темп ослабления гривны в течение последних недель может создать риски для валютного рынка и ценовой стабильности и Нацбанк готов принять меры для обеспечения устойчивости.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Поэтому Национальный банк готов принять надлежащие меры для обеспечения устойчивости валютного рынка, необходимых для дальнейшего обеспечения ценовой стабильности", - заявил НБУ.

В центробанке указали, что до сих пор курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, согласовывалась с целью НБУ обеспечить умеренную инфляцию, что подтверждает ее приближение к целевому уровню 5% в июне.

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Текущее ослабление курса гривны на валютном рынке регулятор связывает с расширением чистого спроса в течение последних двух месяцев под влиянием увеличения бюджетных расходов, значительная часть которых материализуется в спрос на валюту, майской валютной либерализации, а также временного уменьшения предложения валюты аграрным сектором.

Последний фактор в НБУ объясняют исчерпанием прошлогоднего урожая и "эффектами от отдельных решений из области регулирования предельных сроков расчетов по операциям по экспорту некоторых видов аграрной продукции".

Нацбанк отметил, что сейчас есть все предпосылки для обеспечения устойчивости валютного рынка.

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"Вскоре начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а функционирование морского коридора создает возможности для активного экспорта и других товарных групп. составляет $24 млрд", - сообщил НБУ.

В частности, уже в этом месяце центральный банк Украины ожидает поступления $3,9 млрд от США.

"Соответственно, международные резервы снова превысят уровень $40 млрд", - отмечается в ответе на запрос агентства.

Напомним:

Средний курс доллара к гривне в четверг 18 июля в банках Украины вырос на 20 копеек, до 41,8 грн за доллар, евро вырос на 25 копеек - до 45,75 гривны.

Ранее, НБУ обновил официальный курс валют на четверг до исторических максимумов: доллар подорожал до нового максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.

Экономическая правда.