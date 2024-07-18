Банки значно підвищили курс долара та євро вслід за офіційними рекордами

Середній курс долара до гривні у четвер 18 липня у банках України зріс на 20 копійок, до 41,8 грн за долар, євро зріс на 25 копійок - до 45,75 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 41.05 - 41.650, євро - 44.85 - 45.85.

Ощадбанк: долар - 41 - 41.55, євро - 44.55 - 45.35.

ПУМБ: долар - 41.30 - 41.80, євро - 45.00 - 45.60

monobank (при оплаті карткою): долар - 41.15 - 41.64, євро - 44.99 - 45.80

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,75 – 41,90 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,65 – 45,85 грн.

Раніше, НБУ оновив офіційний курс валют на четвер до історичних максимумів: долар подорожчав до нового максимуму у 41,46 гривні, а курс євро вперше перевищив 45 гривень.

Економічна правда.

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