Официальный курс доллара обновил исторический максимум, а евро - впервые за 45 гривен

Доллар подорожал до нового официального максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 18 июля.

Официальные курсы установлены на таком уровне:

1 доллар США - 41,46 грн (это новый максимум);

1 евро - 45,34 грн (и это тоже максимальное значение).

Ранее, евро пересек отметку в 45 гривен только на "черном рынке" валют. А доллар впервые официально пересек 41 гривну еще 12 июля.

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Напомним:

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$.

Экономическая правда.

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