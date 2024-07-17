Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс доллара обновил исторический максимум, а евро - впервые за 45 гривен

Среда, 17 июля 2024, 19:48 - Артур Крыжный

Доллар подорожал до нового официального максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.

Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 18 июля.

Официальные курсы установлены на таком уровне:

  • 1 доллар США - 41,46 грн (это новый максимум);
  • 1 евро - 45,34 грн (и это тоже максимальное значение).

Ранее, евро пересек отметку в 45 гривен только на "черном рынке" валют. А доллар впервые официально пересек 41 гривну еще 12 июля.

Реклама:

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$.

Экономическая правда.

Реклама:
курс валют доллар евро
Реклама:
Материалы по теме
Банки обновили курс валют: доллар и евро ощутимо дорожают 17 июля 2024, 11:27
Очередной максимум: Нацбанк снизил курс гривны на 24 копейки 17 июля 2024, 09:00
Украинский бизнес ожидает замедления деловой активности: какие причины 16 июля 2024, 15:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте