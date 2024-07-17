Официальный курс доллара обновил исторический максимум, а евро - впервые за 45 гривен
Среда, 17 июля 2024, 19:48 -
Доллар подорожал до нового официального максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.
Об этом свидетельствует официальный курс НБУ на четверг 18 июля.
Официальные курсы установлены на таком уровне:
- 1 доллар США - 41,46 грн (это новый максимум);
- 1 евро - 45,34 грн (и это тоже максимальное значение).
Ранее, евро пересек отметку в 45 гривен только на "черном рынке" валют. А доллар впервые официально пересек 41 гривну еще 12 июля.
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Напомним:
Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$.
Экономическая правда.
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