Черговий максимум: Нацбанк знизив курс гривні на 24 копійки

Національний банк України встановив на 17 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,2575 грн/$.

Про це повідомляє Minfin.com.ua.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ знизив курс гривні на 24 копійки.Курс євро становитиме 44,9789 гривень за 1 євро (+0,2526 грн). Це, як і з доларом, історичний максимум. Раніше найвищий курс був 16 липня — 44,7263.

Нагадаємо:

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Очікування українського бізнесу щодо девальвації національної валюти посилились: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 41.61 грн/дол. США (в попередньому кварталі – 40.44 грн/дол. США).

Частка респондентів, які прогнозують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців коливатиметься в діапазоні 42.1 – 44.0 грн/дол. США, зросла за квартал з 24.2% до 35.3%.

Економічна правда

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