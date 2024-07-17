Оборудование для ветровых электростанций не попало под отмену пошлин и налогов

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Оборудование для ветровых электростанций не вошло в список льготного импорта, который приняла Верховная Рада.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Несмотря на то, что принятие этих проектов законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, проголосованные тексты не содержат соответствующие положения для отрасли ветроэнергетики", – говорится в сообщении УВЭА в Facebook.

Отмечается, что оборудование для ВЭС ввозится под кодом УКТВЭД 8502 31 00 00, который не попал в принятый закон.

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В сообщении добавляют, что ветровые электростанции относительно быстро могли бы заместить часть уничтоженной россиянами электрогенерации.

"Инвесторы уже имеют до 3 ГВт готовых к строительству проектов. К тому же ветровая энергетика - это те мощности, которые строятся за очень оперативный срок - один год", – говорится в заявлении.

Сообщается, что в Украине на разных стадиях развития есть 58 проектов ветровых электростанций общей мощностью более 7 ГВт. Реально реализованными из них могут быть 4-5 ГВт.

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Напомним:

Принятые Верховной Радой законопроекты 11258 и 11259, предусматривающие беспошлинный ввоз в Украину энергетического оборудования, а также освобождение его от НДС, ускорят децентрализацию энергетики.

Верховная Рада проголосовала за освобождение от пошлин и НДС оборудования для энергетики, которое ввозится в Украину.