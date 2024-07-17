Ухвалені Радою законопроєкти прискорять децентралізацію енергетики - Шмигаль
Ухвалені Верховною Радою законопроєкти 11258 і 11259, що передбачають безмитне ввезення в Україну енергетичного обладнання, а також звільнення його від ПДВ, пришвидшать децентралізацію енергетики.
Так вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він нагадав, що йдеться, зокрема, про засоби вітрової та сонячної генерації, генератори, акумулятори.
"Ці норми діятимуть до початку 2026 року й будуть розповсюджуватись на громадян та бізнес. Серед іншого, вони стосуватимуться міжнародних поштових відправлень.
Таким чином наситимо внутрішній ринок необхідною продукцією і забезпечимо енергетичну стійкість підприємств та домогосподарств", - написав Шмигаль у Telegram.
Нагадаємо:
Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.
Економічна правда