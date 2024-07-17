Ухвалені Радою законопроєкти прискорять децентралізацію енергетики - Шмигаль

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти 11258 і 11259, що передбачають безмитне ввезення в Україну енергетичного обладнання, а також звільнення його від ПДВ, пришвидшать децентралізацію енергетики.

Так вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він нагадав, що йдеться, зокрема, про засоби вітрової та сонячної генерації, генератори, акумулятори.

"Ці норми діятимуть до початку 2026 року й будуть розповсюджуватись на громадян та бізнес. Серед іншого, вони стосуватимуться міжнародних поштових відправлень.

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Таким чином наситимо внутрішній ринок необхідною продукцією і забезпечимо енергетичну стійкість підприємств та домогосподарств", - написав Шмигаль у Telegram.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за звільнення від мита та ПДВ обладнання для енергетики, яке ввозиться в Україну.

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Економічна правда