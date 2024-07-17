Sinsay откроет еще один магазин под Киевом

Польская fashion-группа LPP откроет магазин одежды, обуви и аксессуаров Sinsay в ТРЦ Gallery Green, который строит компания "Эпицентр К" в поселке Чабаны Киевской области.

Об этом сообщает руководитель департамента развития ТРЦ компании "Эпицентр К" Екатерина Весна, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы с радостью анонсируем открытие в ТРЦ GALLERY Green магазина Sinsay - одного из самых популярных в Украине брендов одежды, обуви и аксессуаров", - прокомментировала она.

Площадь магазина будет составлять 1130 кв. м.

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При этом отмечается, что первый полноценный ТРЦ компании "Эпицентр К" готовится к открытию уже в конце 2024 года. Общая площадь ТРЦ Gallery Green составит 96 тыс. кв. м, а арендная - 62 тыс. кв. м. Из них на 51,5 тыс. кв. м будет располагаться сам "Эпицентр", а еще на 3 тыс. кв. м - семейный парк развлечений ТРЦ Epiland.

"Наша заинтересованность в открытии магазина в Чабанах обусловлена целым рядом преимуществ, которые будет иметь ТРЦ GALLERY Green. В первую очередь - это мощные "якорные арендаторы" в виде торговых форматов сети Эпицентр и парка развлечений EPILAND", - отметил генеральный директор LPP Ukraine Ярема Ивахив.

Напомним:

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Текущий 2024 год может стать первым годом за долгое время, когда в Украине не откроют ни одного нового ТРЦ из-за роста расходов, нехватки энергоресурсов и недостатка кадров.

Польский бренд одежды Sinsay, принадлежащий крупной ритейл-группе LPP, открывает сразу три магазина в городах Киевской области.

Экономическая правда.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)