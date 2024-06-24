З анонсованих на 2024 рік великих ТРЦ може не відкритись жоден - ЗМІ
Поточний 2024 рік може стати першим роком за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів.
Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.
Найбільший з анонсованих на 2024-й ТРЦ – Ocean Mall. Його відкриття планувалось на 1 вересня 2024 року. Наразі старт роботи перенесли на зиму 2024–2025, але без уточнення дати.
У квітні компанія RDAанонсувала відкриття трьох торговельних центрів на заході України на 2024 рік – ТРЦ Ukraine в Ужгороді, А7 в Івано-Франківську та "Росвигів" у Мукачеві. Жоден із них цього року не відкриється, повідомив гендиректор компанії. Попередня дата переносу – березень 2025 рік.
Відкриття більшості обіцяних девелоперами ТРЦ переноситься з року в рік. Серед анонсованих на 2024-й, в наданих Forbes аналітиках UTG і NAI Ukraine, залишаються ТРЦ "Лук’янівська", White Lines, April Mall у Києві.
Така сама ситуація у регіонах. В Одесі серед перспективних проєктів – ТРЦ "Акварель", у Дніпрі – Terra-Nova і "Січ", у Хмельницькому – Sport City і "Темп", в Ужгороді – Korona.
Заморожені або залишаються на рівні концепції – ще 36 торгово-розважальних центрів.
У 2024 році не очікується відкриття жодного ТРЦ, заявляють інші експерти. Навіть за умови підписаних договорів оренди, труднощі з ремонтними роботами - основна перепона. Єдиним можливим винятком може стати ТРЦ Green Gallery у Чабанах.
Серед інших заявлених на 2024 рік проєктів – Itown в Одесі, "Темп" у Хмельницькому та кілька ТЦ площею до 10 000 кв. м, але їх відкриття цього року малоймовірне, пише видання.
Економічна правда.