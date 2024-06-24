З анонсованих на 2024 рік великих ТРЦ може не відкритись жоден - ЗМІ

Поточний 2024 рік може стати першим роком за тривалий час, коли в Україні не відкриють жодного нового ТРЦ через зростання витрат, брак енергоресурсів та нестачу кадрів.

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

Найбільший з анонсованих на 2024-й ТРЦ – Ocean Mall. Його відкриття планувалось на 1 вересня 2024 року. Наразі старт роботи перенесли на зиму 2024–2025, але без уточнення дати.

У квітні компанія RDAанонсувала відкриття трьох торговельних центрів на заході України на 2024 рік – ТРЦ Ukraine в Ужгороді, А7 в Івано-Франківську та "Росвигів" у Мукачеві. Жоден із них цього року не відкриється, повідомив гендиректор компанії. Попередня дата переносу – березень 2025 рік.

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Відкриття більшості обіцяних девелоперами ТРЦ переноситься з року в рік. Серед анонсованих на 2024-й, в наданих Forbes аналітиках UTG і NAI Ukraine, залишаються ТРЦ "Лук’янівська", White Lines, April Mall у Києві.

Така сама ситуація у регіонах. В Одесі серед перспективних проєктів – ТРЦ "Акварель", у Дніпрі – Terra-Nova і "Січ", у Хмельницькому – Sport City і "Темп", в Ужгороді – Korona.

Заморожені або залишаються на рівні концепції – ще 36 торгово-розважальних центрів.

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Відкриття ужгородського ТРЦ Ukraine, заплановане на грудень 2024 року, відкладається через зменшення кількості будівельників на 40%. Проблеми у сфері девелопменту не унікальні: зростання витрат, брак енергоресурсів, нестача кадрів та безпекові питання турбують 80%, 67%, 48% та 40% опитаних підприємців відповідно.