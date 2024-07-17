Huawei достраивает крупнейший центр разработки чипов за 1,4 миллиарда долларов

getty images

Вместе с тем как темпы конкуренции в сфере полупроводников увеличиваются, Hiawei заканчивает строительство крупнейшего центра разработки в своей структуре.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китайская технологическая корпорация Huawei завершает строительство масштабного центра исследования и разработки чипов в городе Шанхай.

Сообщается, что под новый центр был выделен участок площадью в 1,6 млн квадратных метров.

Реклама:

Территория имеет собственную сеть дорог, мостов и даже свою систему трамваев. Ожидается, что там будут работать 30 000 человек. Это делает его крупнейшим исследовательским центром в структуре Huawei.

Отмечается, что основными задачами предприятия станут разработки в области полупроводников для устройств, беспроводных сетей и интернета вещей.

В сообщении также добавляют, что общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд юаней или 1,4 млрд долл.

Реклама:

Напомним:

Материнская фирма ведущего китайского производителя микросхем ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT). Инвестирует не менее 2,4 миллиарда долларов в завод, который может быть использован для изготовления памяти для искусственного интеллекта.

Немецкие телекоммуникационные группы удалят компоненты китайских компаний Huawei и ZTE до 2029 года.

Рыночная капитализация Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ненадолго превысила 1 трлн долл после того, как компания Morgan Stanley присоединился к списку брокеров, повышающих ценовые ориентиры компании до ее отчетности.