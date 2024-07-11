Німеччина наказала ізолювати свою 5G мережу від китайських компаній
Німецькі телекомунікаційні групи видалять компоненти китайських компаній Huawei та ZTE до 2029 року.
Про це повідомляє Financial Times.
Німеччина ввела поетапну заборону на китайські компоненти у вітчизняних мережах 5G до 2029 року, що є компромісним рішенням.
Повідомляється, що це рішення має на меті покласти край тривалій суперечці в Берліні щодо небезпеки участі Пекіна в критично важливій цифровій інфраструктурі.
"Ми захищаємо центральну нервову систему Німеччини як місця для ведення бізнесу, і ми захищаємо комунікації громадян, компаній і держави", - заявила в четвер міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.
Похваливши чітку і сувору угоду з німецькими телекомунікаційними компаніями, Фезер заявила, що Німеччина повинна уникати односторонньої залежності на тлі зростаючої загрози шпигунства і саботажу з боку ворожих іноземних урядів.
Проте, це рішення не відповідає закликам багатьох міністерств, включаючи її власне, щодо прискорення графіку.
Згідно з компромісом, узгодженим німецьким урядом, китайські компоненти будуть вилучені з німецьких мереж 5G у два етапи.
Спочатку телекомунікаційні компанії матимуть час до 2026 року, щоб видалити обладнання, в основному поставлене китайськими компаніями Huawei і ZTE, з "ключових" об'єктів, таких як центри обробки даних 5G, де занепокоєння щодо потенційного доступу китайців до даних і вразливої інфраструктури є особливо гострими.
На другому етапі до 2029 року компанії повинні будуть видалити китайське обладнання з більш широкої мережі та об'єктів передачі, таких як радіоантени, до 2029 року.
П'ятирічний пільговий період відображає прірву в німецькому уряді між тими, хто стурбований загрозами безпеці, і тими, хто ставить на перше місце добрі відносини з Китаєм, найбільшим торговельним партнером країни.
В повідомленні йдеться, що повільне ухвалення Німеччиною рішення з цього питання призвело до посилення тиску з боку союзників, зокрема США, які вже давно попереджали про небезпеку залучення китайських компаній до критичної інфраструктури.
ЄС також розглядає можливість законодавчої заборони китайських технологій.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів Німеччини заблокував запланований продаж Volkswagen підрозділу газових турбін китайській компанії, при цьому міністри послалися на міркування безпеки.
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