Німеччина наказала ізолювати свою 5G мережу від китайських компаній

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Німецькі телекомунікаційні групи видалять компоненти китайських компаній Huawei та ZTE до 2029 року.

Про це повідомляє Financial Times.

Німеччина ввела поетапну заборону на китайські компоненти у вітчизняних мережах 5G до 2029 року, що є компромісним рішенням.

Повідомляється, що це рішення має на меті покласти край тривалій суперечці в Берліні щодо небезпеки участі Пекіна в критично важливій цифровій інфраструктурі.

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"Ми захищаємо центральну нервову систему Німеччини як місця для ведення бізнесу, і ми захищаємо комунікації громадян, компаній і держави", - заявила в четвер міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Похваливши чітку і сувору угоду з німецькими телекомунікаційними компаніями, Фезер заявила, що Німеччина повинна уникати односторонньої залежності на тлі зростаючої загрози шпигунства і саботажу з боку ворожих іноземних урядів.

Проте, це рішення не відповідає закликам багатьох міністерств, включаючи її власне, щодо прискорення графіку.

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Згідно з компромісом, узгодженим німецьким урядом, китайські компоненти будуть вилучені з німецьких мереж 5G у два етапи.

Спочатку телекомунікаційні компанії матимуть час до 2026 року, щоб видалити обладнання, в основному поставлене китайськими компаніями Huawei і ZTE, з "ключових" об'єктів, таких як центри обробки даних 5G, де занепокоєння щодо потенційного доступу китайців до даних і вразливої інфраструктури є особливо гострими.

На другому етапі до 2029 року компанії повинні будуть видалити китайське обладнання з більш широкої мережі та об'єктів передачі, таких як радіоантени, до 2029 року.

П'ятирічний пільговий період відображає прірву в німецькому уряді між тими, хто стурбований загрозами безпеці, і тими, хто ставить на перше місце добрі відносини з Китаєм, найбільшим торговельним партнером країни.

В повідомленні йдеться, що повільне ухвалення Німеччиною рішення з цього питання призвело до посилення тиску з боку союзників, зокрема США, які вже давно попереджали про небезпеку залучення китайських компаній до критичної інфраструктури.

ЄС також розглядає можливість законодавчої заборони китайських технологій.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів Німеччини заблокував запланований продаж Volkswagen підрозділу газових турбін китайській компанії, при цьому міністри послалися на міркування безпеки.

Обсяг експортних ліцензій на військову техніку, виданих урядом Німеччини в першій половині 2024 року, становив щонайменше 7,48 мільярда євро, переважна більшість із них була призначена для України.