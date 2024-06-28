"Війна" за чипи: китайська компанія інвестує майже 2,5 мільярди доларів в новий завод

Материнська фірма провідного китайського виробника мікросхем ChangXin Memory Technologies Inc (CXMT). інвестує не менше 2,4 мільярда доларів в завод, який може бути використаний для виготовлення пам'яті для штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Innotron, материнська компанія CXMT, підписала контракт з владою в червні через шанхайську дочірню компанію на отримання землі, і очікується, що новий завод почне виробництво в середині 2026 року

Проєкт буде зосереджений на широкому спектрі пакувальних технологій, включаючи передовий процес під назвою TSV, або наскрізні кремнієві отвори, необхідний для виготовлення високошвидкісної пам'яті.

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Зазначається, що ця пам’ять використовується для живлення компонентів штучного інтелекту, згідно з одним із документів.

Очікується, що завод забезпечить потужність пакування 30 000 одиниць на місяць.

Компанія Innotron відіграє важливу роль у спробах Китаю конкурувати зі США в новій галузі штучного інтелекту, яка потребує новітніх напівпровідників.

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В повідомленні йдеться, що адміністрація Байдена заборонила Nvidia Corp. продавати свої найсучасніші напівпровідники для ШІ до Китаю, який більше залежить від альтернативних пропозицій від Huawei Technologies Co. Однак незрозуміло, хто саме виробляє високошвидкісну пам'ять для прискорювачів ШІ Huawei.

Компанія CXMT почала розробляти технології виробництва мікросхем вісім років тому, використовуючи патенти вже неіснуючої німецької фірми Qimonda AG. Вона виробляє мікросхеми, які використовуються в широкому спектрі продуктів, включаючи комп'ютерні сервери та розумні транспортні засоби.

Повідомляється, що дочірня компанія Innotron привернула увагу США, і адміністрація Байдена розглядає можливість введення санкцій проти китайського виробника мікросхем.

Нагадаємо:

Починаючи з липня, уряд Південної Кореї ініціює інвестиційну програму на суму 18 трильйонів вон (12,94 млрд дол) для полегшення фінансування напівпровідникових компаній.

Тайванський виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) наближається до оцінки в 1 трлн доларів, оскільки інвестори дедалі більше починають вірити в успіх TSMC на тлі триваючого буму штучного інтелекту (ШІ).