Россия бьет FPV-дронами по полям, чтобы сжечь урожай украинских фермеров

На юге Украины фермеры теряют десятки гектаров урожая в результате поджогов, которые устраивает армия РФ.

Об этом сообщает на брифинге заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге.

Российская армия с началом жатвы начала целенаправленно бить FPV-дронами по полям, чтобы сжечь урожай.

"На Херсонщине очень большое количество случаев, когда россияне запускают FPV-дроны, чтобы целенаправленно сжечь урожай. И люди, которые разминировали свои площади, небольшие объемы по 100 по 200, по 400 гектаров, единовременно теряют по 20, по 30 гектаров. Это колоссальные объемы, потому что это и заемные деньги, и из того, что они должны были вырастить, они хотели соответственно отдать и кредиты и планировать свою хозяйственную жизнь", - сказал Марчук.

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По его словам, всего с начала полномасштабной войны аграрная инфраструктура Украины понесла убытки уже более чем на 50 млрд долл.

Напомним:

Из-за рекордной засухи в южных областях Украины, урожайность пшеницы и ячменя может снизиться на 5-7% по сравнению с прошлым годом.

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В Украине началась жатва - уже собрали около 100 тысяч тонн различных сельскохозяйственных культур.