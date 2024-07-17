Цены на нефть снижаются на фоне замедления спроса в Китае

Цены на нефть снизились, а мировой эталон Brent колебался возле месячного минимума, на фоне ослабления спроса в Китае, хотя потери были ограничены сокращением запасов нефти в США.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 15 центов, или на 0,2%, до 83,58 долл за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подешевели на 13 центов, или на 0,2%, до 80,63 долл.

Обе марки упали за три предыдущие сессии, а фьючерсы на нефть марки Brent во вторник торговались на уровне 83,30 долл, что является самым низким показателем с 17 июня.

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Сообщается, что сокращение запасов в США является фактором, ограничивающим падение цен на нефть, в то время, как опасения относительно спроса в Китае продолжают влиять на настроения инвесторов.

Стабильные данные по розничной торговле в США указывают на то, что экономика все еще здорова, несмотря на более высокую стоимость заимствований. Это нейтрализует опасения относительно замедления экономики США и опасения относительно снижения спроса на нефть.

Экономика Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, во втором квартале выросла на 4,7%, что является самым медленным ростом с первого квартала 2023 года.

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Напомним:

Цены на нефть снизились во вторник из-за опасений, что замедление китайской экономики сократит спрос.

Нефть сохраняет свои ценовые позиции, поскольку политическая неопределенность в США и на Ближнем Востоке поддерживает цены, компенсируя давление со стороны укрепления доллара и слабого спроса в крупнейшем импортере Китае.