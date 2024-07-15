Ціни на нафту тримаються стабільними через політичну неясність
Нафта зберігає свої цінові позиції, оскільки політична невизначеність у США та на Близькому Сході підтримує ціни, компенсуючи тиск з боку зміцнення долара та слабкого попиту в найбільшому імпортері Китаї.
Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або на 0,2%, до 84,90 дол за барель після падіння на 37 центів 12 липня. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,15 дол за барель, що на 6 центів, або 0,1%, нижче.
Долар, який зміцнився після невдалого замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, тиснув на ціни на нафту.
Сильніший долар має тенденцію до зниження цін на нафту, оскільки покупці, які використовують інші валюти, змушені платити більше за свою нафту, деноміновану в доларах.
Ринки нафти також широко підтримуються скороченням поставок з боку ОПЕК+, а міністерство нафти Іраку заявило, що компенсує будь-яке перевиробництво з початку 2024 року.
Минулого тижня Brent впала більш ніж на 1,7% після чотирьох тижнів зростання, в той час, як ф'ючерси на WTI подешевшали на 1,1%, оскільки падіння імпорту нафти Китаєм, найбільшим світовим імпортером, протистояло високому літньому споживанню в Сполучених Штатах.
Китайський імпорт сирої нафти впав на 2,3% в першій половині цього року до 11,05 млн барелів на добу на тлі розчаровуючого попиту на паливо і скорочення виробництва незалежними нафтопереробними заводами через низьку рентабельність.
Згідно з митними даними, опублікованими в понеділок, переробка сирої нафти на китайських нафтопереробних заводах в червні впала на 3,7% порівняно з попереднім роком до 14,19 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за весь рік.
Нагадаємо:
Ціни на нафту зросли 11 липня, оскільки запаси сирої нафти знизилися, а запаси бензину зменшилися, що свідчить про зростання попиту.
Ціни на нафту впали після того, як інфляція в Китаї виявилася слабшою, ніж очікувалося, і трейдери оцінювали зростаючу ймовірність укладення угоди про припинення вогню в Газі.