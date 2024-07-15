Ціни на нафту тримаються стабільними через політичну неясність

Нафта зберігає свої цінові позиції, оскільки політична невизначеність у США та на Близькому Сході підтримує ціни, компенсуючи тиск з боку зміцнення долара та слабкого попиту в найбільшому імпортері Китаї.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 13 центів, або на 0,2%, до 84,90 дол за барель після падіння на 37 центів 12 липня. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 82,15 дол за барель, що на 6 центів, або 0,1%, нижче.

Долар, який зміцнився після невдалого замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа, тиснув на ціни на нафту.

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Сильніший долар має тенденцію до зниження цін на нафту, оскільки покупці, які використовують інші валюти, змушені платити більше за свою нафту, деноміновану в доларах.

Ринки нафти також широко підтримуються скороченням поставок з боку ОПЕК+, а міністерство нафти Іраку заявило, що компенсує будь-яке перевиробництво з початку 2024 року.

Минулого тижня Brent впала більш ніж на 1,7% після чотирьох тижнів зростання, в той час, як ф'ючерси на WTI подешевшали на 1,1%, оскільки падіння імпорту нафти Китаєм, найбільшим світовим імпортером, протистояло високому літньому споживанню в Сполучених Штатах.

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Китайський імпорт сирої нафти впав на 2,3% в першій половині цього року до 11,05 млн барелів на добу на тлі розчаровуючого попиту на паливо і скорочення виробництва незалежними нафтопереробними заводами через низьку рентабельність.

Згідно з митними даними, опублікованими в понеділок, переробка сирої нафти на китайських нафтопереробних заводах в червні впала на 3,7% порівняно з попереднім роком до 14,19 млн барелів на добу, що є найнижчим показником за весь рік.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли 11 липня, оскільки запаси сирої нафти знизилися, а запаси бензину зменшилися, що свідчить про зростання попиту.

Ціни на нафту впали після того, як інфляція в Китаї виявилася слабшою, ніж очікувалося, і трейдери оцінювали зростаючу ймовірність укладення угоди про припинення вогню в Газі.