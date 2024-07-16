Ціни на нафту впали через занепокоєння щодо попиту в Китаї

Ціни на нафту знизилися у вівторок через побоювання, що уповільнення китайської економіки скоротить попит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 21 цент, або на 0,25%, до 84,64 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 25 центів, або на 0,31%, до 81,66 долара.

Ринковий стратег IG Єп Джун Ронг зазначив, що слабкі економічні дані з Китаю "викликають певні сумніви щодо того, чи не є учасники ринку надмірно оптимістичними щодо прогнозів попиту на нафту в Китаї".

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Друга за величиною економіка світу зросла на 4,7% у квітні-червні, згідно з офіційними даними, що є найповільнішим показником з першого кварталу 2023 року і не відповідає прогнозу 5,1% в опитуванні Reuters. Зростання також сповільнилося порівняно з попереднім кварталом, коли воно становило 5,3%, що було зумовлено тривалим спадом на ринку нерухомості та нестабільністю робочих місць.

У США голова ФРС Джером Пауелл заявив у понеділок, що три показники інфляції в США за другий квартал цього року "дещо додають впевненості" в тому, що темпи зростання цін стабільно повертаються до цільового показника центрального банку, що учасники ринку інтерпретують як вказівку на те, що поворот до зниження відсоткових ставок може бути не за горами.

Нижчі відсоткові ставки знижують вартість запозичень, що може стимулювати економічну активність і попит на нафту.

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Економічна правда.