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Чешская компания начнет производство патронов и винтовок в Украине

Вторник, 16 июля 2024, 18:18 - Алексей Артемчук

Чешский холдинг Colt CZ начнет производить оружие в Украине, а именно патроны и штурмовые винтовки. 

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Компании Sellier & Bellot и Česká zbrojovka, принадлежащие к группе Colt CZ подписали соглашения о создании производства оружия в Украине. 

Сообщается, что в Украине будет построен новый патронный завод. Соглашение подписано между Sellier & Bellot и Укроборонсервисом. 

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"Для нас большая честь быть избранными украинским правительством для помощи в развитии на украинской земле мощностей по производству боеприпасов малого калибра по стандартам НАТО. Наш вклад будет сосредоточен на поставке оборудования для производства боеприпасов", – сказал генеральный директор Sellier & Bellot Радек Мусил.

По словам главы правительства Украины Дениса Шмыгаля, это важно для обеспечения нашей армии сейчас и демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией. 

"Второе соглашение - это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ в Украине. Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием", – сказал Шмыгаль.

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Напомним:

Northrop Grumman и "Укроборонпром" договорились о совместном производстве боеприпасов.

За январь-март 2024 года производство оружия в Украине выросло в среднем на 25,4% к аналогичному периоду 2023 года.

Чехия Украина Укроборонпром оружие
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