Российский "АвтоВАЗ" перейдет на китайские двигатели - росСМИ

Российский "АвтоВАЗ" начал переговоры с китайским производителем "Haval" о поставках двигателей.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что компании "АвтоВАЗ" и "Haval" ведут переговоры о турбомоторе GW4B15A объемом 1,5 литра мощностью 143 лошадиных сил.

При поиске партнера для сотрудничества выбор компании пал на "Haval", поскольку компания имеет производство полного цикла в российском городе Тула и не слишком опасается возможных санкций.

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Первой моделью, которая получит китайский мотор, может стать кроссовер на базе Lada Vesta. Ожидается, что машины новой модели поступят в продажу в начале 2026 года.

Компания ответила, что это "странные слухи, которые мы не комментируем".

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