Завдяки Китаю продаж авто в Росії відновлюється швидшими, ніж прогнозували, темпами

Прогноз продажів автомобілів в Росії на 2024 рік підвищено до 1,45 млн одиниць з 1,3 млн.

Про це повідомляє Reuters.

В повідомленні йдеться, що російські продажі автомобілів у 2024 році, будуть вищими, ніж прогнозувалося раніше і сягнуть 1,45 мільйона одиниць, згідно з даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ)

Згідно з повідомленням Асоціації, ринок краще, ніж очікувалося, відреагував на виклики, пов'язані з імпортом і високими процентними ставками.

Реклама:

Автомобільний ринок Росії поступово відновлюється після обвалу у 2022 році, в той час, як китайські автовиробники заповнюють прогалини, залишені західними конкурентами, більшість з яких покинули Росію після початку конфлікту в Україні.

У січні 2024 року Асоціація прогнозувала, що продажі нових легкових автомобілів зростуть на 15% у річному обчисленні до 1,3 мільйона одиниць.

Відхід західних автовиробників призвів до сплеску імпорту запчастин та автомобілів. Росія дозволила так званий "паралельний імпорт" багатьох товарів, які можуть потрапити в країну без дозволу виробника.

Реклама:

Повідомляється, що прогноз був підвищений з урахуванням різних економічних, регуляторних і політичних факторів і, припускаючи, що санкції та інший тиск залишаться на тому ж рівні до кінця року.

Нагадаємо:

Митні записи показують, що російська компанія Aurus, яка побудувала автомобіль, який Путін подарував Кім Чен Ину, використовує імпортні деталі з Південної Кореї - "головного ворога" країни.

Від початку великої війни і до липня 2023 року Росія ввезла щонайменше 3600 елітних автівок попри те, що країни G7 на початку березня 2022 року запровадили обмеження на експорт таких товарів в РФ.