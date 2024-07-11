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Росіянам стало складніше купувати собі автомобілі - росЗМІ

Четвер, 11 липня 2024, 19:24 - Артур Крижний

Росіяни все менше можуть дозволити собі покупку автомобіля, доступність автомобілів у країні впала до історичного мінімуму.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Щоб накопичити на нову машину, середньостатистичному росіянину доведеться працювати майже 3,5 роки, нічого не витрачаючи. 

10 років тому на покупку нового автомобіля потрібно було менше 30 зарплат, а зараз – понад 41 зарплату. Зросли терміни накопичення і на вживані автомобілі: з 11 до 17 зарплат.

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Також погіршилися умови автокредитування. Якщо у 2019 році середній платіж по кредиту становив 42% від зарплати, то у першому півріччі 2024 року – вже 63%, і це без урахування майбутнього підвищення процентних ставок.

Нагадаємо:

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV).

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Економічна правда.

авто Росія
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