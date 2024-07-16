Продавал воду вместо удобрений, получая бюджетное возмещение: БЭБ объявило подозрение

БЭБ сообщило о подозрении директору компании, который завладел более чем 33 млн грн из бюджета, экспортируя воду вместо удобрений.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору общества, который внес в документы ложную информацию и подал заявления на бюджетное возмещение НДС в размере более 33 млн грн.

Сообщается, что компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должны были доставить в Молдову.

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В дальнейшем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта.

Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода. Это подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

Отмечается, что директор компании подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн грн. Однако документы, которые служили для этого основанием, содержали ложные сведения о поставленном товаре.

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Поскольку сейчас фигурант производства находится за границей, детективы принимают меры по вручению ему подозрения в рамках международного сотрудничества.

Напомним:

БЭБ заблокировало работу производителя бронежилетов "Украинская броня" из-за подозрения в неуплате налогов. При этом поставщики, которые могут производить бронежилеты, не в состоянии полностью покрыть спрос.

Вечером 11 июля в г. Винники Львовской области на территории табачной фабрики во время проведения следственных действий детективами Бюро экономической безопасности группа неизвестных лиц агрессивно препятствовала правоохранителям при исполнении ими служебных обязанностей.