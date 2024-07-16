ЕС "очень скоро" предложит Украине помощь на 50 миллиардов долларов - Bloomberg

Европейская комиссия планирует сделать предложение по кредиту на сумму 50 миллиардов долларов для поддержки Украины "очень скоро", чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу.

Об этом заявил комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пишет Bloomberg.

План помощи, основанный на доходах от замороженных российских активов, также будет обсуждаться главами финансов и центральных банков стран "Большой семерки" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

"Начало этого процесса является очень неотложным", - сказал он накануне встречи министров финансов Европейского Союза в Брюсселе. "Именно поэтому, а также из-за встречи G-7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно скорее, то есть очень скоро".

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ЕС ищет способы обойти сопротивление по поддержке Украины со стороны Венгрии, наиболее пророссийской страны ЕС, которая сейчас председательствует в блоке на ротационной основе. Будапешт встал на пути миллиардов евро срочно необходимой военной помощи Киеву, поскольку украинские военные пытаются отразить российские атаки.

"Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, потому что мы хотим дать четкий сигнал, что страны "Большой семерки" и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", - добавил Джентилони.

Напомним:

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Украина имела собственные ключевые условия по выделению 50 млрд долларов, в частности, то, что страна должна получить их в этом году и средства должны носить безусловный характер.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что лидеры G7 достигли согласия о предоставлении Украине около 50 миллиардов долларов финансовой поддержки за счет замороженных российских активов.

Цены на украинские еврооблигации, обращающиеся на западных рынках, почти не отреагировали на историческое решение об использовании в пользу Украины 50 млрд долларов от замороженных российских активов.

Экономическая правда.