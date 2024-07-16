НБУ введет обязательное страхование залога по кредиту в 2025 году

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту в 2025 году.

Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что центробанк еще несколько лет назад планировал введение требований по обязательному страхованию залога по кредиту.

Однако встал вопрос доверия к страховщикам, ведь в то время отсутствовали прозрачные показатели уровня их устойчивости, а заемщики могли принимать во внимание качество страховщиков.

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Она добавила, что НБУ тогда пошел навстречу банкам и до сих пор откладывает эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация еще продолжается.

"В 2025 году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту", – пояснила Дадашова.

Напомним:

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Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи бизнесу, который действительно в этом нуждается.

Национальный банк Украины (НБУ) финализирует работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования, который первое время будет сфокусирован на страховании розничных продуктов для юрлиц и физлиц.

За неделю с 8 по 12 июля Национальный банк Украины продал на межбанке 532,36 млн долл, при этом, купил 250 тыс долл.