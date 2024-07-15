В НБУ вважають, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" потребує звуження 

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", незважаючи на нещодавні зміни зі звуженням ліміту фінансування обігових коштів до 5 млн грн, усе ще недостатньо сфокусована на допомозі бізнесу, який справді цього потребує.

Так вважає директор департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поточні умови програми все ще не забезпечують достатнього фокусу на підтримці виключно бізнесів, що цього критично потребують. Залишається багато напрямів фінансування, що виникли у відповідь на реалії воєнного стану та потрібні були в розпал кризи 2022 року, але зараз не пріоритетні", - таку думку висловила вона.

"Наприклад, нещодавно було знижено ліміт обсягу кредитів на фінансування обігових коштів більш як удесятеро – до 5 млн грн. Це відчутна зміна, але більшість кредитів малим і середнім підприємствам на поповнення обігових коштів по "5-7-9%" якраз і надавалася на суми 3-5 млн грн, тому в цій частині програма залишається всеохопною", - пояснила директорка.

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За словами Дадашової, оскільки економічні умови зараз кращі, ніж у минулі роки, потреби в такій всеосяжній підтримці немає. Метою наразі є звуження підтримки за "5-7-9%" тільки для інвестиційних проєктів, проєктів у пріоритетних сферах, зазначила вона.

Однією з найбільших проблем програми є брак коштів для фінансування та виникнення боргу уряду з компенсації відсоткових ставок банкам. "Як собака за хвостом, ми бігаємо за цим боргом – щороку погашаємо борги попереднього періоду, але формуємо нові", - зазначила директор.

Дадашова додала, що на поточні виплати за наявним портфелем позик "5-7-9%", без запасу для покриття боргу і зростання портфеля, закладених бюджетних видатків вистачатиме "впритул".

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Вона вважає, що на горизонті планування роботи програми на два-три роки не повинно виникати боргів за рахунок фокусу програми, параметрів ставок і запланованих обсягів кредитного портфеля.

"Ми перебуваємо на одній сторінці з Міністерством економіки та Міністерством фінансів стосовно проблематики програми "5-7-9%" та її подальшого розвитку. Діалог тривав іще з минулого року, і ми досягли певного консенсусу з багатьох аспектів дизайну програми", - наголосила вона.

На думку директора, питання полягає лише в тому, наскільки швидко відомства зможуть упровадити бажані зміни у програму.

Як повідомлялося, уряд України постановою №473 від 30 квітня 2024 року знизив максимальні ставки за кредитами, залученими за держпрограмою часткової компенсації ставки "5-7-9%", з 30% до 23% річних і зменшив максимальну суму видачі позик на фінансування оборотного капіталу підприємств (крім агрокомпаній) до 5 млн грн.

Перегляд програми "5-7-9%" є однією з умов програми розширеного фінансування EFF України з Міжнародним валютним фондом.

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Економічна правда