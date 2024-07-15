Фокус страхування воєнних ризиків спершу буде на роздрібних продуктах - Нацбанк 

Національний банк України (НБУ) фіналізує роботу над законопроєктом про створення повноцінної системи воєнного страхування, який перший час буде сфокусований на страхуванні роздрібних продуктів для юросіб і фізосіб.

Про це повідомила директорка департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Загалом можна сказати, що на початку система матиме фокус на роздрібних продуктах для невеликого бізнесу і населення. Така диверсифікація знижує ризики і дає змогу забезпечити стійкість системи", - сказала вона.

Дадашова зазначила, що потреби в страхуванні для великого бізнесу наразі частково покриваються за допомогою Багатостороннього агентства інвестиційних гарантій (МІГА) Групи Світового банку. Директорка утрималася від перерахування переліку пропонованих до обов'язкового страхування об'єктів.

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"Перший етап - це швидкі проміжні рішення, які вже працюють у багатьох сферах. Другий - це системний механізм, який працюватиме в довгостроковій перспективі і буде доступний і для бізнесу, і для населення. Запуск довгострокового механізму - це точно не завдання на швидкість", - пояснила вона послідовність побудови системи, посилаючись на нещодавно оприлюднену Стратегію з розвитку кредитування.

"Уже є законопроєкт, і його обговорення з міжнародними партнерами на фінальних стадіях. Дуже важливо переконатися, що донорів задовольняють усі параметри майбутньої системи страхування, щоб вони могли брати участь у її фінансуванні. Адже для довгострокового системного підходу необхідний фонд фінансової підтримки, щоб навіть за несприятливих умов система була здатна надалі функціонувати", - додала Дадашова.

За її очікуваннями, НБУ внесе законопроєкт до парламенту цього року, за більш оптимістичним прогнозом - найближчим часом. "Але оптимізм час від часу стримується різними зовнішніми обставинами, необхідністю доопрацювання тощо", - уточнила вона.

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Разом із запуском системи страхування воєнних ризиків директорка очікує активізації кредитування.

Меморандум із Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) передбачав виконання НБУ 13 кроків щодо посилення та поглиблення ринків фінансів і капіталу. Один із них передбачав підготовку регулятором законопроєкту про створення повноцінної системи воєнного страхування до кінця червня цього року.

Раніше перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова поінформувала про можливість запуску повнофункціональної системи страхування воєнних ризиків в Україні на базі державного агентства із застосуванням потужностей українського ринку, а також запрошенням міжнародних перестраховиків до участі в ньому.

Як повідомлялося, Рада з фінансової стабільності в лютому 2024 року схвалила Концепцію створення в Україні моделі страхування воєнних ризиків, яка передбачає запровадження відповідного обов'язкового та добровільного страхування.

Концепція передбачає трирівневу модель - локальні страховики та інші установи, що виконують агентські функції, а також спеціально створене державне агентство зі страхування воєнних ризиків; надалі до системи долучаться міжнародні перестраховики. Відповідальність розподілятиметься між цими рівнями за рахунок визначених лімітів у порядку черговості.

Нагадаємо:

Національний банк України (НБУ) попросив Міністерство економіки обґрунтувати аналітичними даними пропозицію щодо продовження граничного терміну розрахунків за експортно-імпортними операціями для галузі машинобудування зі 180 до 270 днів.

Економічна правда